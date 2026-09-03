Arrampicata sportiva: lead ancora protagonista. Dopo gli Europei, la Coppa del Mondo a Capodistria

Dopo gli Europei di Laval, la stagione dell’arrampicata sportiva 2026 non conosce sosta. Torna infatti in calendario la Coppa del Mondo che propone a Capodistria una tappa dedicata alla lead, così come è stato nella rassegna continentale, in quel caso in concomitanza con la speed.

Sulle pareti slovene del Plus Climbing andrà in scena il penultimo atto del massimo circuito relativo a questa specialità: fra sabato 4 e domenica 5 settembre. Si tratta in assoluto del quinto dei sei appuntamenti che erano in agenda per questa annata.

Tutti a caccia, al maschile, del giapponese Neo Suzuki: l’asiatico è primo nella “race” di quest’anno con 3130, con lo spagnolo – oro a Laval – Alberto Gines Lopez a inseguirlo a 2910 punti e l’indonesiano Putra Tri Ramadani in terza piazza virtuale con 2680 punti. L’Italia si vuole giocare le sue carte: tanto con il vicecampione europeo Giovanni Placci, che potrebbe sfruttare l’onda lunga di entusiasmo e di prestazioni per andare a minare le certezze dei top climbers della categoria, quanto con Filip Schenk, che in Francia si è classificato al 7° posto facendo parte anche lui della finale. Oltre a loro due, vi saranno Ernesto Placci, Riccardo Vicentini, Giorgio Tomatis e il giovane vicecampione del mondo Under 19 Andrea Chelleris.

Discorso diverso al femminile: l’americana Annie Sanders (3805) appare imprendibile; per lei tre vittorie in stagione e un secondo posto a referto. Proveranno a darle filo da torcere la coreana Chaehyun Seo, l’austriaca Jessica Pilz e la britannica – neo campionessa d’Europa – Erin McNeice. La rappresentativa azzurra con Viola Battistella, Savina Nicelli e Ilaria Scolaris proverà quantomeno a superare il primo turno eliminatorio.

Programma di gara

Venerdì 4 settembre

Ore 9.00 qualifiche

Ore 20.00 semifinali

Sabato 5 settembre

Ore 20.00 finale maschile

Ore 21.00 finale femminile