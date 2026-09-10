Arrampicata sportiva: la speed si prende la scena nella Coppa del Mondo di Guiyang

Dopo gli Europei di fine agosto a Laval, la speed è pronta a tornare protagonista sulla scena internazionale dell’arrampicata sportiva nel 2026, questa volta però cambiando scenario e circuito: in Coppa del Mondo a Guiyang, sulle pareti cinesi dall’11 al 13 settembre.

Il primo di due appuntamenti in Cina, visto che la settimana dopo la CdM sarà di base a Chongqing, dal 18 al 20 settembre.

Prove individuali, ma anche staffette di genere e in mixed team: i migliori sprinter del pianeta per il quinto appuntamento dell’anno, in seguito agli eventi di Wujiang, Madrid, Cracovia e Chamonix; il tutto con il format della 4-lane competition, già testato in Polonia. Vedremo quindi chi sarà in grado di adattarsi ulteriormente a questa “declinazione di gara”.

L’Italia punterà forte su Beatrice Colli, fresca campionessa continentale a Laval, e quella Giulia Randi che a Chamonix si era presa un pesantissimo 2° posto in CdM, mentre al maschile Matteo Zurloni e Ludovico Fossali proveranno a scuotersi in un 2026 sin qui non facile.

A livello assoluto, invece, occhi puntati – fra le donne – sull’indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi (leader della race annuale con 3070 punti), sull’americana Emma Hunt (detentrice del record del mondo di arrampicata 5.99 secondi, prima volta per una donna sotto ai 6″), e sulla polacca Natalia Kalucka.

Fra gli uomini, diversamente, riflettori accesi sui padroni di casa Yicheng Zhao e Jianguo Long, senza dimenticare lo statunitense Samuel Watson.

Programma di gara:

venerdì 11 settembre

Ore 04.15 qualifiche maschili

Ore 06.05 qualifiche femminili

Ore 13.30 finali maschili e femminili

Sabato 12 settembre

Ore 05.25 qualifiche staffetta mista

Ore 13.30 finali staffetta mista

Domenica 13 settembre

Ore 05.00 qualifiche staffetta maschile

Ore 06.50 qualifiche staffetta femminile

Ore 14.00 Finali staffette maschili e femminili