Arrampicata sportiva, Italia sul podio nella staffetta mista delle World Series!

L’Italia ha conquistato uno splendido secondo posto nella staffetta mista di speed che ha animato la tappa delle World Series di arrampicata sportiva (il nuovo nome della ex Coppa del Mondo), andata in scena sulla parete di Chongqing (Cina). Giulia Randi (sul podio ieri a livello individuale) ha completato la finale con il tempo di 6.96 e Francesco Ponzinibio è caduto, così la coppia tricolore non ha potuto battagliare con i padroni di casa Yuju Mou (6.49) e Yongzhi Ling (5.01), capaci di imporsi con il tempo di 11.50.

Questa disciplina non sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove si gareggerà esclusivamente a livello individuale in speed, lead e boulder, ma la nostra Nazionale appare in ottima crescita e si sta distinguendo nel massimo circuito internazionale itinerante. Beatrice Colli (fresca Campionessa d’Europa) e Matteo Zurloni hanno perso per quindici centesimi la finale per il terzo posto contro i francesi Jerome Morel e Capucine Viglione (11.69 contro 11.84).

Le due squadre azzurre si erano fronteggiate in semifinale, con la seconda formazione (stando alla startlist) capace di imporsi per sei centesimi (11.51 a 11.57). La tappa in terra asiatica si concluderà domenica 20 settembre con le staffette di genere.