Arrampicata sportiva: Indonesia vincente nella staffetta mista di speed a Guiyang. Italia vicina al podio

Dopo le prove individuali di ieri, sulle pareti di Guiyang è proseguito senza intoppi e pause il programma della tappa di Coppa del Mondo 2026 di arrampicata dedicata alla speed. In Cina quest’oggi, sabato 12 settembre, è stata la volta delle finali incentrate sulle staffette miste.

A imporsi è stata Indonesia 1: il duo asiatico di altissimo livello, formato da Raharjati Nursamsa e Rajiah Sallsabillah, è riuscito a superare un turno dopo l’altro – dagli ottavi sino alla Big final – per arrivare a far festa, in particolare battendo nel testa a testa conclusivo il binomio di Cina 2 costituito da Zhang Mengli e Zhou Ziyu: 11.35 secondi per i primi, 14.85 per i secondi traditi da qualche sbavatura di troppo.

Il podio è stato completato invece da USA 1: Samuel Watson ed Emma Hunt, a proposito di grandi coppie, hanno avuto la meglio su Francia 1 di Jérôme Morel e Capucine nel duello risoltosi 11.85 a 13.40.

Si è fermato nei quarti di finale, proprio contro Indonesia 1, il percorso di Luca Robbiati e Beatrice Colli: azzurri, indicati come Italia 1, stoppati da chi poi ha vinto (11.59-12.31), non prima però di aver battuti negli ottavi Giappone 1. Italia 2 (Ludovico Fossali-Giulia Randi), diversamente, ha ceduto a Indonesia 2 nel primo turno del tabellone ad eliminazione diretta per le migliori 16 coppie.

Domani la chiusura della tappa di Coppa del Mondo di Guiyang: ancora staffette protagoniste, questa volta di genere, al maschile e al femminile.