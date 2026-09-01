Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Koper: Giovanni Placci guida il gruppo della lead

Dopo gli Europei 2026 di Laval (Francia), dello scorso fine settimana, l’arrampicata sportiva non si ferma. La Coppa del Mondo infatti bussa alla porta dei protagonisti della lead che, sulle pareti di Koper, dovranno immediatamente farsi trovare pronti alzando ulteriormente il loro livello.

In Slovenia infatti non vi saranno solo i medagliati della rassegna continentale, ma anche i migliori interpreti planetari della specialità, tutti a caccia di risultati pesanti in un’annata intensa.

Nei Balcani vi sarà anche l’Italia, che porterà a competere 9 atleti: 6 uomini e 3 donne. Fra loro vi sarà anche quel Giovanni Placci che in Francia ha conquistato la medaglia d’argento e che punta ad entrare nuovamente nella finale a 8 per poi provare a stupire. Con lui, presente anche Filip Schenk (7° agli Europei), oltre a Riccardo Vicentini, Giorgio Tomatis, Ernesto Placci e il giovane di prospettiva Andrea Ludovico Chelleris.

Il comparto femminile invece sarà composto da Ilaria Scolaris, Savina Nicelli e Viola Battistella: l’obiettivo per loro sarà quello di provare a superare almeno il primo turno di qualificazione alle semifinali.

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Koper

Uomini

Giovanni Placci, Filip Schenk Riccardo Vicentini, Giorgio Tomatis, Ernesto Placci, Andrea Ludovico Chelleris

Donne

Ilaria Scolaris, Savina Nicelli, Viola Battistella