Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Guiyang: Colli e Randi punte di diamante azzurre

Dopo l’appuntamento dedicato alla lead in quel di Koper, in Slovenia, la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva non si ferma, anzi. Cambio di continente, senza sosta: si vola in Asia, per un primo meeting dedicato agli specialisti della speed.

Sulle pareti cinesi di Guiyang toccherà agli sprinter, al maschile e al femminile, animare una competizione che andrà in calendario dall’11 al 13 settembre prossimi.

Non solo eventi individuali, ma anche gare a squadre di genere e miste: con l’Italia che proverà a essere protagonista. In totale saranno 6 gli azzurri presenti in oriente: 2 donne e 4 uomini. Beatrice Colli, neocampionessa d’Europa, e Giulia Randi, che quest’anno ha centrato un secondo posto in CdM a Chamonix, guideranno un gruppo composto anche da chi andrà a caccia di riscatto come Ludovico Fossali e Matteo Zurloni, a cui aggiungere gli outsider Francesco Ponzinibio e Luca Robbiati. Di seguito l’elenco completi dei convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Guiyang, con anche le varie specialità che i climbers andranno a disputare.

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Guiyang

Donne

Beatrice Colli, Giulia Randi

Uomini

Ludovico Fossali, Francesco Ponzinibio, Matteo Zurloni, Luca Robbiati

Staffette

Italia 1 – Femminile

Beatrice Colli-Giulia Randi

Italia 1 – Maschile

Ludovico Fossali-Francesco Ponzinibio

Italia 2 – Maschile

Matteo Zurloni-Luca Robbiati

Italia 1 – Mixed Team

Matteo Zurloni-Beatrice Colli-Luca Robbiati

Italia 2 – Mixed Team

Francesco Ponzinibio-Giulia Randi-Ludovico Fossali