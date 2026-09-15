Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Chongqing: sprinter ancora protagonisti

Dopo aver archiviato la gara di Guiyang, la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è nuovamente pronta a tornare in scena: stessa specialità, la speed, stesso territorio, la Cina, ma questa volta con cambio di località, perché i contest in programma dal 18 al 20 settembre si terranno a Chongqing.

Per quanto riguarda la velocità, sarà il 6° appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale: da disputarsi sulle pareti Datianwan Stadium.

L’Italia, che nello scorso fine settimana non ha colto nessun podio andando però più volte vicina ad agganciarsi ai treni che portavano alle posizioni alte delle varie gare in agenda, è pronta nuovamente a sfidare le superpotenze planetarie con i suoi 6 alfieri: 4 al maschile e 2 al femminile.

Confermati in blocco: Ludovico Fossali, Francesco Ponzinibio, Matteo Zurloni, Luca Robbiati fra gli uomini e Beatrice Colli, Giulia Randi fra le donne; così come la composizione delle staffette di genere e delle miste. Di seguito i convocati dell’Italia per le gare di speed a Chongqing.

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Chongqing

Uomini

Ludovico Fossali, Francesco Ponzinibio, Matteo Zurloni, Luca Robbiati

Donne

Beatrice Colli, Giulia Randi

Staffette

Italia 1 – Maschile

Ludovico Fossali-Francesco Ponzinibio

Italia 2 – Maschile

Matteo Zurloni-Luca Robbiati

Italia 1 – Femminile

Beatrice Colli-Giulia Randi

Italia 1 – Mixed Team

Matteo Zurloni-Beatrice Colli-Luca Robbiati

Italia 2 – Mixed Team

Francesco Ponzinibio-Giulia Randi-Ludovico Fossali