Arrampicata sportiva: Giulia Randi ancora a podio nella speed! L’azzurra fra le migliori a Chongqing

Giulia Randi lo fa ancora. Dopo il secondo posto della tappa di Coppa del Mondo di Chamonix, lo scorso luglio, l’azzurra si prende un altro podio nel massimo circuito internazionale, sempre nella specialità della speed ma questa volta nella 4-lane competition in quel di Chongqing in Cina, finendo al terzo posto.

La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con il 7° tempo, è solo l’antipasto di quanto successo dopo: un turno dopo l’altro.

La faentina approda agli ottavi di finale ottenendo il pass per i quarti con un solido 6.66, mentre ad abbandonare la compagnia è l’altra azzurra Beatrice Colli. Nello step successivo la sprinter tricolore non tradisce: avanza fra le prime due della sua heat con il crono di 6.76.

A quel punto si arriva alle semifinali, Randi sfodera un 6.62 che le consente di passare l’ostacolo e approdare alla finalissima, dove si decidono i primi 4 piazzamenti. Con le vi sono la recordwoman americana Emma Hunt, la padrona di casa Shaoqin Zhang e la spagnola Leslie Adriana Romero Perez.

La gara vola via in un soffio: Hunt si rivela imprendile (6.13), l’asiatica Zhang si sistema in seconda casella, mentre Giulia Randi (6.53, miglior tempo eguagliando quanto fatto in qualifica) si prende con pieno merito il gradino più basso del podio, con l’iberica Romero Perez quarta e staccata (8.04).

Nel concorso maschile invece, succede di tutto: l’affermazione se la prende il nipponico Ryo Omasa (4.78), con il tedesco Leander Carmanns a piazzare la sorpresa di giornata, visto il suo secondo posto (4.90), in terza posizione il cinese Yicheng Zhao (5.28), che batte il deluso connazionale Xu Li (6.35). Nulla da fare per Matteo Zurloni, unico qualificato in casa Italia al maschile: il milanese si ferma, a causa di una caduta, negli ottavi di finale.

Domani, sabato 19 settembre, è in programma la gara riservata alle staffette miste, mentre domenica il gran finale vedrà sulle pareti cinesi sia le staffette maschili sia quelle femminili.