Arrampicata sportiva: Filip Schenk e Giovanni Placci fanno sul serio! In finale nella lead a Koper

La prima giornata della tappa di arrampicata sportiva della Coppa del Mondo 2026 di Koper, dedicata alla lead, è andata in archivio. Sulle pareti slovene si sono tenute le sessioni eliminatori e poi le semifinali dei concorsi al maschile e al femminile. Ottime notizie per l’Italia nella gara dedicata agli uomini.

Lead Maschile

L’azzurro Filip Schenk realizza il miglior score delle semifinali con un ottimo 38+. Alle sue spalle il coreano Dohyun Lee (37+), il fortissimo giapponese Neo Suzuki (34+) e il vicecampione europeo Giovanni Placci: l’altro rappresentante del Bel Paese completa la sua prova a 33+. Oltre a questi quattro climbers, ottengono il pass per la finale di domani: l’atteso indonesiano Putra Tri Ramadani (33), il francese Sam Avezou (32+), l’altro nipponico Satone Yoshida (32) e il secondo sudcoreano Chanjin Jung (30). Dell’elenco, non fa parte lo spagnolo Alberto Gines Lopez fermatosi a un pallido 20.

Si ferma in 21esima posizione, superando comunque il primo turno, Riccardo Vicentini (21+); mentre Giorgio Tomatis, Ernesto Placci e Andrea Ludovico Chelleris si sistemano rispettivamente in 28esima, 30esima e 32esima piazza.

Lead Femminile

La fuoriclasse slovena Janja Garnbret fa capire che la gara di casa è uno dei suoi obiettivi stagionali: a testimoniarlo c’è il punteggio di 45+ con cui ha chiuso le semifinali. Ad accedere alla finale domenicale, oltre a lei, sono: la connazionale Rosa Rekar (44+), le coreana Chaehyun Seo (45+ così come Garnbret) e Chaeyeong Kim (37+), le statunitensi Brooke Raboutou (44+) e la numero uno della race Annie Sanders (44), l’austriaca Jessica Pilz (43) e la francese Zelia Avezou (40+).

Lontane le italiane, già eliminate nel primo turno eliminatorio: Viola Battistella (50esima), Ilaria Scolaris (54esima) e Savina Nicelli (58esima).

Domani dalle ore 20 la finale maschile, alle 21 poi seguirà la finale femminile.