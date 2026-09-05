Arrampicata Sportiva
Arrampicata: Schenk e Placci non trovano il podio nella lead di Koper. Al femminile acuto di Garnbret
La tappa di Coppa del Mondo dedicata alla lead, nell’ambito della stagione 2026 dell’arrampicata sportiva, non regala la soddisfazione del podio all’Italia sulle pareti di Koper, in Slovenia. Ecco come sono andate nel dettaglio le finali al maschile e al femminile andate in scena nei Balcani.
Finale Maschile Lead
Doppietta giapponese a Capodistria: il favoritissimo Neo Suzuki si impone davanti al connazionale Satone Yoshida. Per il primo “via trovata” che vale lo score di 33+, per il secondo punteggio di 30+; in un podio tutto asiatico completato dall’indonesiano Putra Tri Ramadani (28+).
Rammarico per i colori azzurri: dopo aver ben figurato nelle semifinali di ieri, non riescono ad arrivare nella Top 3 né Filip Schenk né Giovanni Placci. L’altoatesino si ferma in quinta piazza a 23, mentre il faentino si va a sistemare in settima posizione a 22+.
Finale Femminile Lead
La spaziale Janja Garnbret non sbaglia sulle pareti di casa: score mostruoso di 42+ per battere nettamente la concorrenza. A completare il podio, in seconda e terza casella, la statunitense Brooke Raboutou (33) e la coreana Chaehyun Seo (32+), mentre l’americana Annie Sanders termina in quarta posizione (32+).
Ora il circuito della Coppa del Mondo 2026 si trasferisce in Cina: vi saranno due tappe dedicate alla speed, con gli specialisti della velocità impegnati prima a Guiyang e Chongqing.