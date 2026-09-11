Aouani, Lonedo, Palmero e Del Buono: l’Italia corre forte! Massimo Magnani a Sprint Zone

Massimo Magnani è l’ospite del venerdì di Sprint Zone, per ripercorrere una stagione ricchissima di risultati per il tecnico ferrarese e per gli atleti del suo gruppo, capaci di lasciare il segno nelle grandi manifestazioni internazionali.

In primo piano Iliass Aouani, protagonista di un periodo straordinario: dopo la medaglia di bronzo nella maratona ai Mondiali di Tokyo 2025, nella capitale giapponese ha firmato anche il nuovo primato italiano. Un percorso di altissimo livello che apre già lo sguardo verso i prossimi obiettivi.

Ma il 2026 ha regalato soddisfazioni importanti anche a Rebecca Lonedo, sesta assoluta e argento a squadre nella maratona degli Europei di Birmingham, ed Elisa Palmero, quinta nei 10.000 metri nella stessa rassegna continentale. Da ricordare inoltre l’oro di Federica Del Buono nei 10.000 metri ai Giochi del Mediterraneo.

Con Massimo Magnani facciamo il punto sullo stato di salute del mezzofondo e della maratona italiana, analizziamo la stagione appena trascorsa e soprattutto scopriamo programmi, obiettivi e prospettive future dei suoi atleti.

Conduce Ferdinando Savarese.

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