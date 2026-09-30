Antropova, Orro e Sylla: inizia il campionato in Turchia! Un ritorno all’opposto, una regia da leader e una conferma di banda

La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turno di volley femminile, inizierà nel weekend del 3-4 ottobre. Gli appassionati italiani seguiranno con attenzione il torneo, vista la presenza di tre stelle assolute della nostra Nazionale, tre titolari di riferimento capaci di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, vincere i Mondiali 2025 e chiudere al secondo posto gli Europei disputati poche settimane fa, perdendo al tie-break la finale contro la Turchia a Istanbul.

Nuova avventura per Ekaterina Antropova, che ha lasciato Scandicci e ha aperto un nuovo capitolo della carriera, trasferendosi in Turchia e indossando la maglia dell’Eczacibasi Istanbul, allenato da coach Giulio Bregoli: dopo un ottimo inizio in amichevole, l’attaccante farà il proprio esordio ufficiale sabato 3 ottobre (ore 15.00 italiane) sul campo del poco quotato Nilufer Belediyespor Eker. Ricordiamo che tornerà a giocare nel ruolo di opposto, chiudendo la parentesi da schiacciatrice avuta in Nazionale.

Il Fenerbahce Istanbul, allenato dal neo arrivato Stefano Lavarini, vorrà riscattare l’ultima stagione deludente e potrà fare affidamento sulla regia di Alessia Orro, schierata in diagonale con la bomber Melissa Vargas e con il supporto della schiacciatrice Arina Fedorovtseva. Il debutto della palleggiatrice sarda è previsto domenica 4 ottobre (ore 12.00), quando le gialloblu ospiteranno il poco quotato Manisa Buyuksehir Belediye Spor.

Myriam Sylla proseguirà la propria avventura con il Galatasaray Istanbul e la schiacciatrice scenderà in campo, sotto la guida di Alberto Bigarelli, nella giornata di domenica 4 ottobre (ore 18.00) sul campo del Turk Hava Yollari allenato da Davide Mazzanti.