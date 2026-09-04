Antropova duella con Vargas per un primato agli Europei. Haak miglior marcatrice con medie folli: le statistiche

Isabelle Haak ha nei fatti ipotecato la palma di miglior marcatrice degli Europei 2026 di volley femminile, un riconoscimento meritatissimo per l’opposto svedese, che ha tenuto una media di 34 punti nelle prime sei partite disputate ed è poi andata a referto con 42 punti in occasione del quarto di finale che la sua Nazionale ha perso contro l’Italia per 3-1.

La bomber di Conegliano ha chiuso la propria avventura nella rassegna continentale con addirittura 247 punti all’attivo, una media di 9,15 marcature per set e di 35,2 punti per incontro. Numeri davvero esagerati per la scandinava, che ha ampiamente distanziato la turca Melissa Vargas (149), le nostre Paola Egonu (119) ed Ekaterina Antropova (105), la polacca Magdalena Stysiak (118) e la serba Tijana Boskovic (104): sono divari incolmabili per queste atlete, che disputeranno due partite durante il fine settimana (semifinali e finali).

Antropova e Vargas ingaggeranno un duello per lo status di miglior battitrice (20 ace a testa), mentre a muro non sembrano esserci rivali per la centrale Hena Kurtagic (28 stampatone), che conserva un margine significativo nel fondamentale nei confronti della polacca Maja Koput (20) e Melissa Vargas (19), Sarah Fahr (14) e Anna Danesi (13) sono più lontane.