Antonelli re di Monza, la stampa estera lo esalta: “Il nuovo eroe d’Italia”

Kimi Antonelli non ha conquistato soltanto Monza. La sua straordinaria vittoria nel Gran Premio d’Italia di F1 ha varcato i confini nazionali, conquistando le prime pagine e i titoli dei principali giornali stranieri. Una rimonta iniziata dal 19° posto e culminata con il sorpasso decisivo sul compagno di squadra George Russell ha restituito all’Italia un vincitore sul circuito brianzolo dopo sessant’anni. L’ultimo era stato Ludovico Scarfiotti, nel 1966.

Il successo del ventenne pilota della Mercedes è stato raccontato dalla stampa internazionale come una delle imprese più significative della stagione. Non è soltanto il risultato finale ad aver colpito: Antonelli ha mostrato velocità, sangue freddo e capacità di gestione della gara, riuscendo a recuperare posizioni fino a conquistare una vittoria che sembrava difficilissima alla vigilia.

In Francia, L’Équipe ha scelto un titolo emblematico: “Il Re d’Italia”. Una definizione che sintetizza la portata dell’impresa di Monza e il legame sempre più forte tra il giovane bolognese e il pubblico italiano. Partito nelle retrovie per una penalità, Antonelli ha trasformato una situazione complicata in una giornata destinata a entrare nella storia.

Anche il The Times ha dedicato grande attenzione alla prestazione del pilota Mercedes, definendolo “il nuovo eroe dell’Italia” e sottolineando il valore della vittoria nella sua rincorsa al titolo mondiale. La rimonta di Monza, infatti, non ha soltanto regalato ad Antonelli il successo più prestigioso della sua giovane carriera, ma gli ha permesso di consolidare ulteriormente la leadership iridata.

Il quotidiano britannico ha evidenziato anche la straordinarietà della partenza dalla 19ª posizione e il duello interno alla Mercedes. George Russell, che aveva condotto gran parte della gara, si è dovuto arrendere al compagno di squadra nelle fasi decisive. Antonelli ha così conquistato una vittoria dal peso enorme anche in prospettiva mondiale, portando il proprio vantaggio in classifica a 66 punti.

Toni entusiastici anche sulle pagine dell’Independent, che ha definito il successo “sensazionale”, mentre il Daily Mirror ha celebrato Antonelli come “il maestro”. In Spagna, Marca ha invece puntato sull’immagine del dominatore del circuito, con il titolo “Kimi, il re di Monza”. El País, infine, ha sintetizzato il significato emotivo della giornata con un titolo altrettanto evocativo: “Kimi realizza il sogno della vita”.

Anche The Guardian ha sottolineato la portata storica della prestazione, parlando della fine di un’attesa lunga sessant’anni per una vittoria italiana a Monza. Il quotidiano britannico ha descritto la gara come una prova di grande maturità, nella quale Antonelli ha mostrato non soltanto velocità, ma anche controllo, lucidità e capacità di leggere le diverse fasi della corsa.