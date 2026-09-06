Antonelli incredulo dopo la rimonta epica di Monza: “Questa la dovevo vincere”

“Non so neanche io cosa ho fatto“. È la frase che forse racconta meglio lo stato d’animo di Kimi Antonelli dopo l’incredibile vittoria nel GP d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Il pilota Mercedes ha scritto una pagina di storia a Monza, rimontando dalla 19ª posizione fino al primo posto e conquistando il suo primo successo sul circuito di casa. Un’impresa che mancava a un pilota italiano dal 1966.

Intervistato da Sky Sport al termine della gara, Antonelli è apparso ancora incredulo: “Non avrei mai pensato di essere qui oggi, assurdo. Sto ancora cercando di realizzare. La vittoria era un sogno, e l’abbiamo realizzato“.

Una rimonta costruita passo dopo passo e diventata realtà soprattutto dopo la seconda partenza (frutto della sospensione del GP dopo pochi giri per l’incidente di Charles Leclerc su Ferrari), quando il bolognese ha capito di avere davanti un’occasione irripetibile: “Mi son detto che questa la dovevo vincere“. Da lì è iniziata la caccia a George Russell, leader della gara per gran parte della corsa, fino al sorpasso decisivo nelle fasi finali.

A spingere Antonelli, però, non è stata soltanto la Mercedes. C’era anche Monza, con il pubblico italiano a sostenerlo giro dopo giro: “Il supporto dei tifosi è stato incredibile”, ha raccontato. E proprio la tribuna è diventata una fonte di energia durante la gara: “Vedevo la tribuna di destra tutti gasati e questo mi ha dato grande energia“.

Una giornata destinata a rimanere nella storia della F1 italiana: Antonelli ha trasformato una partenza dalle retrovie in un trionfo davanti al pubblico di casa, consolidando anche la sua leadership nel Mondiale.