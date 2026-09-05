Anna Danesi: “Velasco ci ha chiesto una cosa precisa. E se arriverà qualche muro in più…”

L’Italia sfiderà la Polonia nella semifinale degli Europei 2026 di volley femminile, che andrà in scena nel tardo pomeriggio odierno (ore 18.00) presso il Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro un’avversaria decisamente molto temibile e non sarà semplice battere le biancorosse, ostacolo impegnativo verso l’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio la Turchia e la Serbia, nell’altro testa a testa previsto oggi nella metropoli anatolica.

La capitana Anna Danesi si è soffermata su un interessante aspetto tecnico nel corso della conferenza stampa: “Julio (Velasco, n.d.r.) ci ha chiesto di cercare fin dall’inizio di difendere e coprire il più possibile, perché sono situazioni che possono infastidire l’avversario. Probabilmente partiremo allo stesso modo. Se poi arriverà qualche muro in più rispetto alle partite precedenti sarò ben felice. Abbiamo diversi terminali che possiamo utilizzare per mettere la Polonia in difficoltà”.

La centrale ha presentato la Polonia, evidenziando alcuni punti di forza della squadra di coach Stefano Lavarini: “Mi aspetto una bella partita, come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo affrontato la Polonia una ventina di giorni fa, ma sicuramente quella che incontreremo domani sarà una squadra diversa. Hanno degli opposti veramente forti e cercheremo di limitarli il più possibile. Anche loro hanno cambiato qualche giocatrice nel corso della competizione: alcune le conosciamo meglio, altre un po’ meno“.

Uno sguardo più generico sull’imminente testa a testa: “Adesso iniziano le partite belle, quelle interessanti, e saremo sicuramente pronte. Sarà importante ogni ruolo e ci sarà anche una bella sfida tra i centrali italiani e quelli delle altre nazionali. Per quanto riguarda l’approccio, abbiamo costruito tutto il nostro Europeo partendo proprio da questo aspetto“.