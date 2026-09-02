Anna Danesi: “Sofferto i punti di Haak, poi aggiustato il tiro. Siamo tra le più forti d’Europa”

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley femminile e sabato 5 settembre scenderà in campo a Istanbul per affrontare la vincente del confronto tra la Polonia e i Paesi Bassi. Le azzurre sono riuscite a spuntarla contro la Svezia per 3-1, al termine di un confronto particolarmente intenso e in cui le Campionesse del Mondo sono state costrette alla rimonta, schiacciate per larghi tratti dalla verve offensiva della formidabile bomber Isabelle Haak.

La capitana Anna Danesi, che ha messo a segno 5 punti (2 muri, 75% in attacco) e che è stata sostituita da Denise Meli per il quarto set, ha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “Non avevamo ancora sofferto in questo Europeo, forse un po’ contro la Francia. Onore alla Svezia che ha giocato una partita bellissima. Andiamo a Istanbul, siamo tra le quattro squadre più forti d’Europa e ora arriva quello a cui aspiriamo da tempo”.

La centrale ha poi proseguito: “Abbiamo riconosciuto che oggi stavamo facendo fatica, alcune cose non quadravano. All’inizio abbiamo sofferto i punti che faceva Haak, a un certo punto non ci siamo più state. Abbiamo fatto uno switch, lei faceva i suoi punti, ma noi abbiamo avuto la meglio. Nervosismo? Non mi è sembrato, abbiamo visto che non riuscivamo a contenerla, soprattutto sulle palle più facili, poi abbiamo aggiustato il tiro“.