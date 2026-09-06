Anna Danesi: “Rammarico per il secondo set, vedo i miglioramenti con questo assetto. A testa alta”

Anna Danesi ha messo a segno dieci punti (5 muri) nella finale degli Europei 2026 di volley femminile, che l’Italia ha perso al tie-break contro la Turchia davanti ai 16.000 spettatori del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. La capitana si è messa in mostra nei primi tre set, dove le azzurre sono riuscite a esprimere un ottimo livello di gioco (ma la rimonta subita da 12-6 nel secondo parziale è risultata decisiva), salvo poi calare nel proprio rendimento con il passare dei minuti.

La centrale ha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “Il pubblico ha spinto, anche se a tratti è stato zitto. Oggi abbiamo fatto una partita molto buona nei primi tre set, abbiamo giocato una buona pallavolo, c’è rammarico per il secondo set, dove eravamo avanti 12-6 e ci hanno ripreso. Onore a loro perché hanno vinto questo Europeo, ma noi dobbiamo uscire a testa alta. Vedo un sacco di possibilità di miglioramento con questo assetto. Onore a loro ma anche a noi per avere giocato una grande pallavolo“.

L’azzurra ha poi proseguito, soffermandosi sui risultati di questa stagione: “Non si disdegna nessuna medaglia, di qualsiasi colore sia. Ovviamente uno punta sempre all’oro, ma questo gruppo sta conquistando tanto. Questa estate abbiamo comunque vinto due medaglie, anche se non sono non quelle che volevamo. Ci siamo guardate a fine partita, usciamo a testa alta e continuiamo a fare quello che ci viene meglio e insieme. Nel quinto set ci siamo un po’ divise, il tie-break è un terno al lotto: ora riprendiamo insieme e ripartiamo“.