Anna Danesi: “Io e Fahr? Non parlo di perfezione. Ci divertiamo, spero anche contro la Turchia…”

Anna Danesi è stata tra le migliori in campo in occasione di Italia-Polonia, semifinale degli Europei 2026 di volley femminile vinta dalle azzurre per 3-1 al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. La centrale ha messo a segno 13 punti (4 muri, 73% in attacco), contribuendo alla qualificazione delle Campionesse del Mondo all’atto conclusivo da disputare contro la Turchia.

Anna Danesi ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Abbiamo avuto ogni tanto qualche momento di blackout, ma siamo state brave a ritrovarci: a volte con il muro, altre con la difesa e con l’attacco. Abbiamo fatto bene anche nel side-out e quando si è abbassato si è visto. È stata una bellissima partita, che ci dà tanta fiducia anche in vista di domani“.

La capitana si è proiettata verso la finale di domani: “La Turchia la conosciamo bene, sappiamo che ci sarà il pienone, ma siamo pronte per questo tipo di partite e non vediamo l’ora di giocarla. Anche oggi ci siamo divertite e mi aspetto che possa essere così anche domani. La prestazione mia e di Fahr? Sinceramente non mi sento di parlare di perfezione. Oggi però mi sono divertita molto, ero bella carica e spero di riuscire a replicare anche domani“.