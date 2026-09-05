Anna Danesi colpisce Wenerska con violenza, poi il gesto di sportività: cos’è successo in Italia-Polonia agli Europei

Anna Danesi ha attaccato di forza in primo tempo e ha messo a segno il 15-10 nel set che ha aperto Italia-Polonia, semifinale degli Europei 2026 di volley femminile in corso di svolgimento presso il Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. Le azzurre hanno incominciato a razzo la partita nella metropoli turca e hanno schiacciato la squadra di coach Stefano Lavarini, issandosi sul +5 grazie alla fiammata della capitana. L’azzurra ha colpito sul capo la malcapitata Katarzyna Wenerska, in maniera totalmente involontaria.

La pallonata ha frastornato la palleggiatrice, che è finita a terra a causa della violenza dell’attacco azionato dalla centrale. Anna Danesi è prontamente andata oltre la rete per sincerarsi della condizione dell’avversaria, che si è poi rialzata ed è rimasta ferma per qualche secondo in modo da riprendere pieno possesso della vista. Dopo qualche istante, sinceratosi delle condizioni della regista polacca, l’arbitro ha dato il via alla ripresa del gioco con l’Italia al servizio.

Le ragazze del CT Julio Velasco si sono poi lanciate verso la conquista del primo parziale, dimostrando per il momento una chiara superiorità nei confronti delle rivali nel match che mette in palio la qualificazione alla finale, da disputare contro la Turchia.