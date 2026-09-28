Andy Murray esalta Carlos Alcaraz: “Quando stanno tutti bene, è lui il migliore, anche di Sinner”

A margine della Laver Cup, Andy Murray ha preso posizione nel dibattito sul miglior giocatore del tennis maschile contemporaneo. Intervistato da TNT Sports a Londra, l’ex numero uno del mondo ha indicato Carlos Alcaraz come il riferimento più forte del circuito, a una condizione precisa: che tutti i principali protagonisti siano al massimo della condizione.

Il giudizio di Murray coinvolge inevitabilmente anche Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ATP, oltre ad Alexander Zverev. Secondo lo scozzese, infatti, il livello dei tre giocatori è estremamente vicino, ma in uno scenario ipotetico in cui tutti fossero al top, Alcaraz avrebbe qualcosa in più.

“Penso che si debba rispondere a questa domanda tenendo conto del fatto che, ipoteticamente, siano tutti in salute. La mia opinione è che Alcaraz sia il miglior giocatore quando tutti sono in forma. Poi, ognuno ha le sue preferenze“, ha dichiarato Murray.

Un’investitura importante per lo spagnolo, ma che non sminuisce il valore degli altri protagonisti del circuito. Murray ha infatti sottolineato quanto sia difficile individuare una gerarchia netta, soprattutto considerando i risultati e gli scontri diretti degli ultimi mesi.

“In qualsiasi giornata, lo abbiamo visto, Sinner ha battuto Alcaraz diverse volte. Zverev ha vinto due Slam quest’anno; quindi sono tutti estremamente vicini“, ha aggiunto l’ex campione britannico.

Le parole di Murray hanno inevitabilmente attirato l’attenzione, anche per il confronto diretto tra Alcaraz e Sinner, che negli ultimi anni hanno dato vita a una delle rivalità più interessanti del tennis mondiale. L’attuale numero uno ATP resta dunque pienamente inserito nel gruppo dei giocatori in grado di contendersi i principali trofei, mentre per lo scozzese, in condizioni ideali, è Alcaraz a rappresentare il vertice tecnico.

Il commento dell’ex numero uno del mondo non è passato inosservato nemmeno allo stesso Alcaraz. Lo spagnolo ha accolto con soddisfazione le parole del connazionale, definendo Murray “una leggenda assoluta” e ringraziandolo per l’apprezzamento ricevuto da un campione del suo calibro.