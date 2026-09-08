Andy Diaz concorrente a Ballando con le stelle: sabato sera a suon di danza su Rai 1 con l’uomo da 18.15

Andy Diaz ha sempre esultato con qualche balletto dopo i grandi trionfi degli ultimi anni, sfoggiando una tecnica non indifferente e una passione sfrenata per la danza, come se gli scorresse nelle vene. Un’abilità che non è passata inosservata, tanto da essere selezionato come concorrente per Ballando con le stelle, la celeberrima trasmissione di Rai 1 che terrà compagnia al pubblico per i sabato sera da settembre fino a Natale.

Il fresco Campione d’Europa di salto triplo potrà dedicarsi per qualche settimana (o per qualche mese, dipenderà dai giudici e dal pubblico televotante) a questa sua passione, portando in televisione la sua travolgente simpatia. Il quarto uomo della storia (18.15 metri a Birmingham lo scorso Ferragosto, a 14 centimetri dal record del mondo) sarà tra i protagonisti dello show condotto da Milly Carlucci, dove si cimenterà con diversi stili di ballo.

Uno dei volti simbolo dell’atletica italiana arricchirà un cast di primo livello. Per la ventunesima edizione di Ballando con le stelle sono già stati annunciati alcuni nomi di spicco come Aurora Ramazzotti (la figlia di Eros e Michelle Hunziker, ormai apprezzato volto televisivo), l’attore Massimo Ghini, l’ex calciatore Alessandro Matri, il cantautore Eugenio Finardi, Jimmy Ghione (storico inviato di Striscia la Notizia), gli attori Riccardo Rossi, Monica Guerritore e Anna Safroncik, la giornalista Manuela Moreno, l’ex sacerdote influencer Alberto Ravagnani, l’influencer Noemi Bocchi (compagna di Francesco Totti).

Andy Diaz proverà a migliorare le gesta del suo compagno di allenamenti Andrew Howe, altro uomo seguito da coach Fabrizio Donato: il reatino fu secondo nel 2014, quando si impose Giusy Versace. L’atletica italiana trionfò con Fiona May nel 2005 e con Oney Tapia nel 2015. La stagione agonistica del Principe dei Caraibi si concluderà stasera con la partecipazione al Palio della Quercia, poi lo ritroveremo in pedana il prossimo anno (da capire quale sarà la gestione delle indoor), con il dichiarato obiettivo di dare l’assalto al record del mondo.