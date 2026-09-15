Andy Diaz a Ballando con le Stelle: chi è la sua compagna di danza e chi sono gli avversari. Parata di vip

Andy Diaz sarà tra i grandi protagonisti di Ballando con le Stelle, il celeberrimo programma televisivo che terrà compagnia al grande pubblico di Rai 1 durante i sabato sera autunnali. La ventunesima edizione inizierà sabato 3 ottobre, con l’abituale conduzione di Milly Carlucci, e da tradizione andrà in onda fino a Natale sulla prima rete del network pubblico.

Uno dei grandi fari dell’atletica tricolore si metterà in gioco in quella che è una delle sue più grandi passioni, spesso fuori dalla pedana ha mostrato delle doti non indifferenti nella danza e ora dovrà sfoggiarle anche sul palco, in un contesto che sembra congeniale alla sua simpatia e al sua carisma. Dopo una stagione in cui si è confermato Campione del Mondo indoor, ha trionfato agli Europei e ha messo le mani sul trofeo della Diamond League nel salto triplo, il 30enne si concederà una piccola escursione in un territorio lontano dall’atletica.

Il quarto uomo della storia nella sua specialità (18.15 metri a Birmingham) danzerà con Gioia Giovanatti, 27enne romana ed ex ballerina di Amici, che farà il proprio ingresso nel cast di Ballando con le Stelle. Vedremo cosa la maestra insegnerà ad Andy Diaz e che livello di performance riusciranno a esibire davanti ai giudici (in attesa di conoscere chi affiancherà Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni), tenendo presente che avrà un grosso peso anche il voto dei telespettatori.

Quali saranno gli avversari di Andy Diaz a Ballando con le Stelle? La celebre attrice Ornella Muti, in coppia con un maestro “misterioso”; l’ex calciatore Alessandro Matri (con Giada Lini); Aurora Ramazzotti (la figlia di Eros e Michelle Hunziker), pronta a distinguersi con Nikita Perotti, vincitore lo scorso anno come maestro di Andrea Delogu; il cantautore Eugenio Finardi insieme a Rebecca Gabrielli; l’influencer Noemi Bocchi (compagna di Francesco Totti), in coppia con Giovanni Pernice; Jimmy Ghione (storico inviato di Striscia la Notizia), che danzerà con Anastasia Kuzmina, volto simbolo del programma; gli attori Riccardo Rossi (con Elisa Terrasi), Monica Guerritore (con Luca Urso), Massimo Ghini (con Valentina Fiorini) e Anna Safroncik (con Leonardo Lini); la giornalista Manuela Moreno (volto Rai) insieme a Carlo Aloia; l’ex sacerdote Alberto Ravagnani, con Erica Martinelli.

CONCORRENTI BALLANDO CON LE STELLE

Andy Diaz, con Gioia Giovanatti

Ornella Muti, con un “maestro misterioso” (da annunciare)

Alessandro Matri, con Giada Lini

Aurora Ramazzotti, con Nikita Perotti

Eugenio Finardi, con Rebecca Gabrielli

Noemi Bocchi, con Giovanni Pernice

Jimmy Ghione, con Anastasia Kuzmina

Riccardo Rossi, con Elisa Terrasi

Monica Guerritore, con Luca Urso

Massimo Ghini, con Valentina Fiorini

Anna Safroncik, con Leonardo Lini

Manuela Moreno, con Carlo Aloia

Alberto Ravagnani, con Erica Martinelli