Atletica
Andreas Almgren batte gli africani e vince la mezza maratona dei Mondiali: Crippa a ridosso del record italiano
Andreas Almgren prolunga il suo stato di forma spaziale e, quasi quaranta giorni dopo la vittoria schiacciante nei 10.000 metri su pista agli Europei di Birmingham, si impone anche nella mezza maratona di Copenaghen valevole per i Campionati Mondiali di corsa su strada 2026. Vittoria dall’enorme peso specifico per l’esperto svedese, che centra il primo titolo iridato della carriera (fu bronzo nei 10.000 a Tokyo 2025) effettuando soprattutto un notevole progresso cronometrico.
Il 31enne scandinavo ha migliorato infatti di 35″ il suo record europeo (58:41 a Valencia lo scorso ottobre), avvicinandosi sensibilmente alla soglia dei 57 minuti con un eccellente 58:06 che lo proietta prepotentemente nella top10 delle liste globali all-time, facendolo balzare nello specifico dal trentesimo al nono posto tra i migliori performer di sempre nella 21,097 km.
Almgren ha battuto in volata il keniano Nicholas Kipkorir (argento in 58:11), mentre l’ugandese Joshua Cheptegei aveva perso contatto dalla coppia di testa a circa due chilometri dalla fine riuscendo comunque a difendere il terzo posto con il nuovo personale di 58:26, davanti all’etiope Tadese Worku (58:35).
Buona gara per il primatista italiano Yeman Crippa, settimo in 59:18 con un passaggio forse troppo coraggioso (27:54 dopo dieci km per rimanere nel primo gruppo) ed una lieve flessione nella seconda metà di gara che non gli ha consentito di ritoccare il record nazionale siglato a Napoli in 59:01 il 22 febbraio.