Andrea Tarallo mette la firma sul Giro della Lunigiana: vinta la semitappa dopo due giorni di cancellazioni

Dopo il maltempo che ha impedito la disputa della prima tappa e la frana che ha costretto gli organizzatori ad annullare la seconda frazione, il Giro della Lunigiana è ripartito e ha finalmente una classifica generale dopo tre giornate di un programma letteralmente stravolto. Il venerdì si è aperto con una semitappa su un percorso completamente pianeggiante di 54,6 km da Fivizzano a Marina di Massa, conclusa con una volata a ranghi compatti.

A dettare legge è stato il promettente Andrea Tarallo capace di imporsi in maniera perentoria dopo 65 minuti e 41 secondi di fatica in gruppo. Il 18enne laziale, portacolori della Vangi Tommasini Il Pirata, si è imposto in uno sprint serrato, confermando l’ottimo momento di forma dopo aver vinto il Trofeo San Rocco cinque giorni fa e la cronometro dai Campionati Italiani juniores a inizio agosto.

Alle sue spalle si sono piazzati Guido Bruno Viero (in gara con la rappresentativa del Veneto), l’austriaco Niklas Wiesmayr (Austria), Edoardo Agnini (Toscana) e il norvegese Sindre Orholm-Loenseth. In top-10 anche Alessandro Battistoni (settimo, Marche) e Brandon Fedrizzi (decimo, Bolzano). Tarallo svetta in testa alla classifica generale con un vantaggio di 2” su Viero e 4” su Wiesmayr.

Il Giro della Lunigiana proseguirà oggi pomeriggio con la seconda semitappa della terza frazione: 45,8 km da Vezzano Ligure a Riomaggiore, da affrontare il Biassa (3,3 km all’8,7% di pendenza media, a 10 km dal traguardo) e gli ultimi 1200 metri al 9,1%. Domani la giornata conclusiva: 108 km da Castelnuovo Magra a Casano di Luni, caratterizzati dalla doppia ascesa di Ortonova (3,3 km al 5,5%) negli ultimi 35 km.