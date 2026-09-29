Andrea Abodi: “Taranto? Vorrei diventasse un centro di preparazione olimpica”

Dopo lo straordinario successo sportivo e organizzativo dei Giochi del Mediterraneo 2026, la città di Taranto sta provando a prendersi un nuovo posizionamento nel panorama dello sport italiano.

L’idea, oltre a quella di ospitare nuovi eventi internazionali, sarebbe di trovare una condizione permanente, vista la qualità delle strutture presenti nella città pugliese al momento.

In occasione di un incontro ministeriale a Roma, alla domanda dei media presenti, il Ministro dello Sport – Andrea Abodi – ha risposto rilanciando: “Vorrei fare di Taranto una delle città di preparazione olimpica”.

Poi ha aggiunto: “I Giochi del Mediterraneo hanno dimostrato che possono abbracciare la città. Quello che abbiamo già realizzato è solo una prima parte, giusto immaginare prospettive diverse. Siamo all’inizio del percorso. Perché un grande evento come questo è solo un punto di partenza”.

Lo scrittore tarantino Lorenzo Laporta, che si è reso autore di una petizione per questa motivazione, già firmata da 16 mila utenti su change.org, ha risposto con gioia: “Sono orgoglioso di questa disponibilità del ministro e della mia città che sta facendo la sua parte. Taranto con questa raccolta firme, che prosegue, ce la sta mettendo tutta dimostrando con mente, cuore e spirito di aver meritato questi Giochi e tutto quello che verrà. Adesso aspettiamo che si concretizzi il sogno olimpico”.