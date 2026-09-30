Andrea Abodi: “Italia terra di grandi eventi sportivi. Da Olimpiadi all’America’s Cup: sempre nel modo giusto”

L’organizzazione di grandi eventi sportivi sta diventando negli ultimi anni uno dei marchi distintivi dell’Italia nel mondo. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state la vetrina più grande di quanto è stato capace di fare dal punto di vista organizzativo il Bel Paese, ma le sfide che attendono l’Italia sono ancora molte e grandi.

A tal proposito, a margine della presentazione della quinta edizione di ‘Sky Up The Edit’ (svoltasi oggi a Milano nella sede della Media Company), il Ministro dello Sport – Andrea Abodi – ha sottolineato: “Quando abbiamo preso una responsabilità siamo sempre stati estremamente fiduciosi di portarla a termine nella maniera corretta: abbiamo dimostrato di saper organizzare grandi avvenimenti”.

Poi ha aggiunto: “Penso alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e all’America’s Cup (nel suo primo “assaggio” a Napoli guardando al 2027). Fare le cose nel modo giusto è fondamentale e prezioso: rispettare le scadenze è fondamentale”.

Il prossimo obiettivo, ha poi rimarcato Abodi, è quello di arrivare nei modi e nei tempi giusti alla consegna degli stadi per gli Europei di calcio 2032, che l’Italia dovrebbe organizzare da nazione ospitante insieme alla Turchia.