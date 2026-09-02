Tennis
Anche Matteo Berrettini può sfruttare l’eliminazione di Djokovic: com’è cambiato il tabellone degli US Open senza il serbo
Matteo Berrettini affronterà l’argentino Mariano Navone questa sera nel secondo turno degli US Open 2026 di tennis: il sudamericano ha eliminato all’esordio il serbo Novak Djokovic, aprendo così la strada in uno spicchio di tabellone ora privo della principale testa di serie.
In caso di successo il romano potrebbe incontrare ai sedicesimi un altro argentino, ovvero Tomás Martín Etcheverry, numero 27 del seeding, poi via via la strada diventerebbe più complicata, con un incrocio agli ottavi di finale con il russo Andreuy Rublev o con lo statunitense Brandon Nakashima.
Nei quarti di finale, poi possibile confronto con un altro russo, Daniil Medvedev, o con un altro statunitense, Frances Tiafoe, mentre in semifinale la sfida sarebbe avvincente con lo spagnolo Carlos Alcaraz, infine l’ultimo atto sulla carta potrebbe essere contro il tedesco Alexander Zverev.