America’s Cup, slitta l’inizio della terza giornata di regate preliminari a Napoli. Il nuovo orario

Dopo un day-2 ricco di azione con ben quattro regate completate senza particolari ritardi, slitta purtroppo l’inizio della terza e ultima giornata della Preliminary Regatta di Napoli verso l’America’s Cup 2027. La direzione gara ha rimandato la partenza (programmata alle 14.10) della settima prova di flotta causa vento troppo leggero ed instabile, posticipandola di venti minuti ed effettuando successivamente altri due rinvii.

La Race 7 è stata rimandata infatti inizialmente alle 14.30, poi alle 14.40 ed infine alle 15.00, in attesa dell’ingresso della brezza marina sul campo di regata. Ricordiamo che, da regolamento, il limite minimo di vento per poter gareggiare con gli AC40 in questa competizione è stato fissato a 7,5 nodi, mentre dalle 14.00 alle 14.30 ci si è stabilizzati a lunghi tratti sui 5 nodi.

Impossibile il regolare svolgimento della regata in queste condizioni, ma le previsioni sembrano incoraggianti e c’è ottimismo per completare l’intero programma odierno (due regate di flotta e a seguire il Match Race finale tra i migliori due team della classifica generale) nel corso del pomeriggio. Il team Senior di Luna Rossa svetta nella graduatoria overall con 8 punti di margine su New Zealand e 13 su Tudor Alinghi.