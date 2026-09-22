America’s Cup, prove generali a Napoli per Luna Rossa. Gradoni-Tita tra ballottaggio e compatibilità

Napoli si prepara per ospitare la Louis Vuitton Cup e la successiva America’s Cup: manca un anno al massimo evento velico e il capoluogo campano è in fermento per accogliere i migliori equipaggi del panorama internazionale, ma prima della manifestazione che metterà in palio il trofeo sportivo più antico del mondo ci sarà l’antipasto delle regate preliminare, che andranno in scena nel weekend del 25-27 settembre e che serviranno anche per studiare il campo di regata e diversi aspetti logistici.

Luna Rossa ha vinto il primo appuntamento di regate preliminari disputate a maggio in quel di Cagliari e ora sogna di replicarsi anche nelle acque dove si andrà a caccia dell’agognata Vecchia Brocca, sempre sfuggita negli ultimi cinque lustri. Rispetto a quanto visto in primavera, ci saranno delle novità nell’equipaggio del sodalizio italiano, che schiererà due equipaggi sugli AC40 (la barca prevista per queste prove, l’anno prossimo si passerà agli AC75): il Team Senior ed il Team Youth & Women.

Il timoniere Marco Gradoni e la trimmer Maria Giubilei sono stati promossi dal team giovani/donne alla squadra principale, raggiungendo i confermati timonieri Peter Burling e Ruggero Tita ed i trimmer Umberto Molineris e Gianluigi Ugolini. Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, ha dichiarato: “Dal punto di vista sportivo, sono felice delle nostre formazioni: abbiamo velisti di eccellenza e di grande esperienza che si affiancano a giovani atleti con enormi potenzialità e risultati già importanti alle spalle. Questo mix di competenze e approcci diversi rappresenta per noi un valore aggiunto. Adesso ci concentriamo sulle regate che stanno per iniziare, con l’impegno di dare il massimo e raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.

Solo quattro velisti (due timonieri e due trimmer) possono salire a bordo di uno scafo e le formazioni definitive saranno decise su base giornaliera nel corso dell’evento. Si potrà formare un dream team con Burling, Tita e Gradoni in barca insieme in un prossimo futuro? Magari spostando il due volte Campione Olimpico di Nacra 17 o il giovane talento della vela di tricolore nel ruolo di trimmer? Gradoni entrerà nella rotazione dei timonieri già in questa occasione, alternandosi con il fenomeno neozelandese o l’esperto connazionale, oppure verrà relegato al ruolo di riserva di lusso?