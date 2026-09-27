America’s Cup oggi, regate preliminari Napoli 2026: orari 27 settembre, tv, programma, streaming

Tutto pronto nel Golfo di Napoli per la terza e ultima giornata delle regate preliminari verso l’America’s Cup 2027. Quest’oggi si chiude la seconda tappa di avvicinamento (dopo la Preliminary Regatta dello scorso maggio in Sardegna) verso la 38ma Coppa America, con altre due regate di flotta e a seguire il Match Race finale che stabilirà il vincitore dell’evento riservato agli AC40 monotipo.

Il team Senior di Luna Rossa (con al timone Peter Burling e Marco Gradoni) si trova in vetta alla classifica generale dopo sei prove ed è molto vicina al pass per la Finale, potendo gestire un vantaggio di 8 punti su Emirates Team New Zealand e soprattutto 13 sugli svizzeri di Tudor Team Alinghi, attualmente i primi degli esclusi dal Match Race conclusivo. Possono ancora sperare in una difficile qualificazione anche il team Women & Youth di Luna Rossa e gli statunitensi di American Racing, mentre sono ormai realisticamente fuori dai giochi tutti gli altri equipaggi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata delle regate preliminari di America’s Cup a Napoli. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming sul canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP OGGI

Domenica 27 settembre – Napoli

Ore 14.10 Settima regata di flotta – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 14.46 Ottava regata di flotta – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 15.27 Match Race finale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA REGATE PRELIMINARI NAPOLI AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Diretta streaming: canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.