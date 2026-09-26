America’s Cup oggi, regate preliminari Napoli 2026: orari 26 settembre, tv, programma, streaming

Dopo un day-1 lungo e problematico a causa del vento, c’è grande attesa per la seconda giornata delle regate preliminari di Napoli verso l’America’s Cup 2027. Il golfo napoletano si appresta ad ospitare altre tre prove di flotta con protagonisti gli AC40 monotipo, barche “in miniatura” rispetto agli AC75 che verranno utilizzati l’anno prossimo in Coppa America.

Luna Rossa è partita forte (un primo ed un secondo posto) e occupa la vetta della classifica generale con il team Senior composto da Peter Burling e Marco Gradoni al timone insieme ai trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, mentre alle sue spalle si è formato un gruppo compatto di inseguitori che potrebbe giocarsi tra oggi e domenica il secondo e ultimo pass a disposizione per il Match Race finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata delle regate preliminari di America’s Cup a Napoli. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Max; in diretta streaming sul canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI NAPOLI AMERICA’S CUP OGGI

Sabato 26 settembre

Ore 14.00 Tre regate di flotta – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Max

PROGRAMMA REGATE PRELIMINARI NAPOLI AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Max.

Diretta streaming: canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.