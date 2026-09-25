America’s Cup oggi, regate preliminari Napoli 2026: orari 25 settembre, tv, programma, streaming

La lunga attesa è finita. Comincia oggi la Preliminary Regatta di Napoli, seconda tappa di avvicinamento verso la 38ma edizione dell’America’s Cup. Quattro mesi dopo l’appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del golfo napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo dell’AC75 che verrà utilizzato nella competizione vera e propria.

Riflettori puntati su Luna Rossa, Challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere schierando nel team Senior l’inedita coppia di timonieri composta da Peter Burling e Marco Gradoni insieme ai trimmer Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Al via anche la barca gemella, con a bordo i componenti del team Youth & Women. Il menù odierno prevede un massimo di tre regate di flotta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata delle regate preliminari di America’s Cup a Napoli. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Max; in diretta streaming sul canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI NAPOLI AMERICA’S CUP OGGI

Venerdì 25 settembre

14.00 Tre regate di flotta – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Max

PROGRAMMA REGATE PRELIMINARI NAPOLI AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Max.

Diretta streaming: canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.