America’s Cup, Ken Read: “Voglio provare a vincere l’America’s Cup, ma il progetto è a lungo termine”

Ken Read, CEO di American Racing Challenger Team USA, ha rilasciato una lunga intervista a Sport e Salute a dieci giorni dall’inizio della regata preliminare dell’America’s Cup di vela, prevista a Napoli da giovedì 24 a domenica 27 settembre.

L’utilità di una manifestazione importante come l’America’s Cup: “Quando guardi l’area di Bagnoli e vedi tutti i lavori che si stanno facendo, ti rendi conto che alla fine saranno l’Italia e Napoli a vincere. Ci sono state diverse America’s Cup utilizzate per rivitalizzare le comunità, per cambiarle in meglio. Quello che sta accadendo qui contribuirà a rigenerare profondamente tutta l’area“.

Gli obiettivi del consorzio statunitense: “Una parte fondamentale della nostra legacy è portare la vela a un pubblico più ampio, e soprattutto ai giovani. Per noi non è semplicemente importante, è fondamentale. Siamo qui per imparare. È quasi assurdo dirlo ad alta voce, ma questa è la nostra prima regata. Non saremmo qui se non volessimo vincere“.

Il percorso degli statunitensi si annuncia lungo ma ambizioso: “Vogliamo raggiungere il pubblico più ampio possibile, con un sorriso sul volto e un atteggiamento positivo. Credo che sia qualcosa di cui il mondo abbia bisogno in questo momento. Questa regata non riguarda solo la vela. Serve a imparare come deve funzionare ogni giorno l’intero team. Spero che i momenti migliori della mia carriera debbano ancora arrivare. Voglio provare a vincere l’America’s Cup, ma il nostro è un progetto a lungo termine. E questo è solo l’inizio“.