America's Cup
America’s Cup, gli equipaggi di tutte le barche per le regate preliminari a Napoli
Tutto pronto per il secondo appuntamento con le regate preliminari di America’s Cup, in programma nel Golfo di Napoli da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Confermato il format già utilizzato quattro mesi fa nella Preliminary Regatta di Cagliari, con protagonisti gli AC40 monotipo in una prima fase riservata alle prove di flotta che stabilirà le due finaliste impegnate nel Match Race (regata secca) decisivo.
Luna Rossa scenderà in acqua con due imbarcazioni schierando nel team Senior l’inedita coppia di timonieri composta da Peter Burling e Marco Gradoni, che verranno supportati dai trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini. La squadra Youth & Women sarà formata invece al timone da Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi insieme ai trimmer Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi.
Due barche in gara anche per il Defender Emirates Team New Zealand (team Senior con i timonieri Nathan Outteridge e Seb Menzies ed i trimmer Andy Maloney e Iiain Jensen) e per i britannici di GB1 (squadra Senior che può contare su Dylan Fletcher e Ben Cornish al timone con Bleddyn Mon e l’italiano Andrea Tesei da trimmer). Un solo AC40 invece per i francesi di La Roche-Posay (con la notevole coppia di timonieri composta da Quentin Delapierre e Diego Botin), Tudor Alinghi (Paul Goodison e Phil Robertson al timone) e le new entry Team Australia e American Racing.
Di seguito gli equipaggi selezionati da ogni team in vista della Preliminary Regatta di America’s Cup a Napoli.
Luna Rossa Boat 1 – Senior
Peter Burling – timoniere
Marco Gradoni – timoniere
Maria Giubilei – trimmer
Gianluigi Ugolini – trimmer
Luna Rossa Boat 2 – Youth & Women
Margherita Porro – timoniera
Massimiliano Antoniazzi – timoniere
Maria Vittoria Marchesini – trimmer
Giovanni Santi – trimmer
Emirates Team New Zealand Boat 1 – Senior
Nathan Outteridge – timoniere
Seb Menzies – timoniere
Andy Maloney – trimmer
Iain Jensen – trimmer
Emirates Team New Zealand Boat 2 – Youth & Women
Jake Pye – timoniere
Erica Dawson – timoniera
Serena Woodall – trimmer
Josh Armit – trimmer
GB1 Boat 1 – Senior
Dylan Fletcher – timoniere
Ben Cornish – timoniere
Bleddyn Mon – trimmer
Andrea Tesei – trimmer
GB1 Boat 2 – Youth & Women
Hannah Mills – timoniera
Ellie Aldridge – timoniera
Sam Webb – trimmer
Matt Beck – trimmer
Tudor Team Alinghi
Paul Goodison – timoniere
Phil Robertson – timoniere
Pietro Sibello – trimmer
Nico Rolaz – trimmer
Bryan Mettraux – trimmer
La Roche-Posay Racing Team
Quentin Delapierre – timoniere
Diego Botín – timoniere
Jason Saunders – trimmer
Florian Trittel – trimmer
Enzo Balanger – timoniere di riserva
Timothé Lapauw – trimmer di riserva
Team Australia (quartetto e ruoli ancora da definire)
Tom Slingsby
Luke Parkinson
Jason Waterhouse
Tash Bryant
Tom Needham
Sam Newton
Kinley Fowler
American Racing
Lucas Calabrese – timoniere
Harry Melges IV – timoniere
Hans Henken – trimmer
Michael Menninger – trimmer