America’s Cup, gli equipaggi di tutte le barche per le regate preliminari a Napoli

Tutto pronto per il secondo appuntamento con le regate preliminari di America’s Cup, in programma nel Golfo di Napoli da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Confermato il format già utilizzato quattro mesi fa nella Preliminary Regatta di Cagliari, con protagonisti gli AC40 monotipo in una prima fase riservata alle prove di flotta che stabilirà le due finaliste impegnate nel Match Race (regata secca) decisivo.

Luna Rossa scenderà in acqua con due imbarcazioni schierando nel team Senior l’inedita coppia di timonieri composta da Peter Burling e Marco Gradoni, che verranno supportati dai trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini. La squadra Youth & Women sarà formata invece al timone da Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi insieme ai trimmer Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi.

Due barche in gara anche per il Defender Emirates Team New Zealand (team Senior con i timonieri Nathan Outteridge e Seb Menzies ed i trimmer Andy Maloney e Iiain Jensen) e per i britannici di GB1 (squadra Senior che può contare su Dylan Fletcher e Ben Cornish al timone con Bleddyn Mon e l’italiano Andrea Tesei da trimmer). Un solo AC40 invece per i francesi di La Roche-Posay (con la notevole coppia di timonieri composta da Quentin Delapierre e Diego Botin), Tudor Alinghi (Paul Goodison e Phil Robertson al timone) e le new entry Team Australia e American Racing.

Di seguito gli equipaggi selezionati da ogni team in vista della Preliminary Regatta di America’s Cup a Napoli.

Luna Rossa Boat 1 – Senior

Peter Burling – timoniere

Marco Gradoni – timoniere

Maria Giubilei – trimmer

Gianluigi Ugolini – trimmer

Luna Rossa Boat 2 – Youth & Women

Margherita Porro – timoniera

Massimiliano Antoniazzi – timoniere

Maria Vittoria Marchesini – trimmer

Giovanni Santi – trimmer

Emirates Team New Zealand Boat 1 – Senior

Nathan Outteridge – timoniere

Seb Menzies – timoniere

Andy Maloney – trimmer

Iain Jensen – trimmer

Emirates Team New Zealand Boat 2 – Youth & Women

Jake Pye – timoniere

Erica Dawson – timoniera

Serena Woodall – trimmer

Josh Armit – trimmer

GB1 Boat 1 – Senior

Dylan Fletcher – timoniere

Ben Cornish – timoniere

Bleddyn Mon – trimmer

Andrea Tesei – trimmer

GB1 Boat 2 – Youth & Women

Hannah Mills – timoniera

Ellie Aldridge – timoniera

Sam Webb – trimmer

Matt Beck – trimmer

Tudor Team Alinghi

Paul Goodison – timoniere

Phil Robertson – timoniere

Pietro Sibello – trimmer

Nico Rolaz – trimmer

Bryan Mettraux – trimmer

La Roche-Posay Racing Team

Quentin Delapierre – timoniere

Diego Botín – timoniere

Jason Saunders – trimmer

Florian Trittel – trimmer

Enzo Balanger – timoniere di riserva

Timothé Lapauw – trimmer di riserva

Team Australia (quartetto e ruoli ancora da definire)

Tom Slingsby

Luke Parkinson

Jason Waterhouse

Tash Bryant

Tom Needham

Sam Newton

Kinley Fowler

American Racing

Lucas Calabrese – timoniere

Harry Melges IV – timoniere

Hans Henken – trimmer

Michael Menninger – trimmer