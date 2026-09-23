America’s Cup, collisione tra l’AC40 di GB1 ed una barca di supporto: ferito lievemente Dylan Fletcher

Nella giornata di ieri si è verificato un incidente tra l’AC40 di GB1 ed una barca di supporto di Tudor Team Alinghi durante una sessione di allenamento nel Golfo di Napoli in preparazione della seconda Preliminary Regatta verso la 38ma America’s Cup. La collisione ha provocato il danneggiamento del foil dell’imbarcazione britannica ed una lieve ferita al volto del timoniere di dritta Dylan Fletcher.

Nessuna conseguenza per tutti gli altri velisti a bordo dell’AC40 di GB1 ed il personale a bordo della chase boat di Alinghi. L’episodio è avvenuto sul campo di regata partenopeo mentre il team Senior britannico si stava preparando per la partenza della prima regata di prova insieme agli altri nove AC40 che prenderanno parte alla competizione prevista tra venerdì 25 e domenica 27 settembre.

Fletcher ha voluto rassicurare tutti a proposito delle sue condizioni tramite un post su Instagram, confermando che sarebbe tornato in acqua già oggi per gli allenamenti e ringraziando Tudor Alinghi per aver prestato a GB1 un foil arm di riserva in attesa che la compagine britannica completi le riparazioni alla componente originale danneggiata in vista della Preliminary Regatta napoletana.