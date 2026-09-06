Ambesi: “Quest’anno Cirstea è superiore a Paolini. Michelsen oltre le aspettative”

Non soltanto i grandi protagonisti del torneo, ma anche le sorprese e le possibili sfide dei prossimi turni. Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha affrontato diversi temi nell’ultima puntata di TennisMania, il format di approfondimento sul tennis in onda sul canale YouTube di OA Sport.

Partendo dal torneo femminile, Ambesi ha posto l’accento sulla prestazione di Sorana Cirstea contro Jasmine Paolini, sottolineando un aspetto tecnico che, a suo giudizio, avrebbe potuto essere sfruttato maggiormente dall’azzurra. “Io avrei insistito sul rovescio di Cirstea, quando giocava la seconda di servizio faceva fatica. Poi dipende dalle sensazioni, vittoria netta della rumena che è superiore a Paolini quest’anno“.

Nel tabellone maschile, invece, Ambesi non ha individuato particolari sorprese, ma ha passato in rassegna alcuni dei protagonisti più attesi. “Non ci sono state grandi sorprese in campo maschile“. Tra i giocatori osservati con maggiore attenzione c’è Tommy Paul, ancora una volta autore di una prestazione caratterizzata da alti e bassi. “Il solito Tommy Paul che alterna momenti brillanti ad altri meno. Ora vediamo contro Carlos Alcaraz. Bene Medvedev contro Rinderknech, facile Tiafoe con Vacherot. Ho visto Michelsen-Merida e, a differenza dei 1000 americani, pallino sempre in mano a Michlesen, che sta servendo bene. Oltre le aspettative l’americano“.

Proprio la crescita dei giocatori americani è uno degli elementi che caratterizza la parte bassa del tabellone. Ambesi ha quindi indicato gli incroci degli ottavi di finale: “Michelsen gioca contro Etcheverry, Medvedev contro Tiafoe, Shelton contro Tsitsipas. Iniziano le sfide serie e gli americani sono protagonisti in questa parte bassa. Ora vediamo se anche in quella altra accadrà lo stesso“.

Tra le prestazioni più nette della giornata c’è stata quella di Stefanos Tsitsipas, capace di superare Jiri Lehecka con grande autorevolezza. “Perso il primo set, Tsitsipas ha sbalzato letteralmente Lehecka in maniera impressionante e credo che vadano tanti meriti al greco per come dal secondo set il ceco non abbia più avuto opportunità“.