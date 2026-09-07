Ambesi: “Forse Blockx ha anche qualcosa in più di Cobolli sul cemento. A Darderi serve una partita sporca con Zverev”

La folta pattuglia tricolore presentatasi a New York si è ridotta giorno dopo giorno ad un solo elemento, infatti il solo Luciano Darderi ha raggiunto la seconda settimana degli US Open 2026 dovendo però affrontare agli ottavi di finale il n.2 al mondo Alexander Zverev. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“La parte alta ha solo 2 delle 8 teste di serie che dovevano esserci agli ottavi: Zverev e Tien. Zverev ha affrontato Tabilo, uno che è in grado di battersi da solo. All’inizio sembrava esserci uno Zverev sul pezzo. Tabilo ha avuto 2 palle set nel secondo parziale, sulla seconda si è inventato una palla corta che non c’entrava nulla. Zverev era in confusione totale, ma pian piano è tornato in partita. La prestazione di Zverev non è stata più convincente rispetto alle precedenti. Non arrivano grandi segnali, ma il tabellone è chiaramente dalla sua. Avrà degli avversari ampiamente alla portata“, l’analisi di Ambesi sulla parte alta del tabellone maschile.

Sulle partite degli italiani: “Io non avevo grossi dubbi sulla vittoria di Darderi, l’avversario era troppo leggero. Cobolli-Blockx sapevo essere una partita alla pari, forse sul cemento ha anche qualcosa in più il belga. Probabilmente Cobolli era più scarico rispetto ad altre volte. Quando le cose iniziano un po’ meglio, tende poi a sciogliersi. Ci sta perdere con Blockx, che è un giocatore molto interessante e ha colpi risolutivi“.

“L’Italia ha una striscia di 12 tornei tra Slam e ATP Finals con almeno un giocatore ai quarti, adesso diventa complessa. Lo Zverev di questa settimana non è inarrivabile, però non credo che Darderi sia nella sua versione migliore. Speriamo che Darderi riesca ad inventarsi qualcosa, ma non è facile. L’italiano concede davvero tanto sul proprio servizio. Ha bisogno di una partita sporchissima per venirne fuori con Zverev: non so se ne abbia le forze“, dichiara il giornalista di Eurosport.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA COMPLETA