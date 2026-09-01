Ambesi: “Alcaraz può vincere gli US Open senza problemi. Forse c’è un unico scoglio”

Gli US Open 2026 di tennis stanno per concludere il programma del primo turno ma, sin da ora, gli spunti di interesse non stanno certo mancando. A Flushing Meadows è andato in scena il ritorno ufficiale di Carlitos Alcaraz che ha superato in poco più di 2 ore Safiullin in un match che ha tolto ogni dubbio sulla sua condizione, quindi abbiamo assistito al successo di Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka, mentre Stefanos Tsitsipas si è ricordato di chi era fino a qualche anno fa e ha eliminato Arthur Fils, uno dei favoriti del torneo. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport inizia dalla vittoria di Berrettini contro Wawrinka: “Ho un po’ di difficoltà ad analizzare la partita. Il terzo set lo possiamo togliere dal discorso visto il 6-0. I primi due? Non ho elementi per valutare il livello di Berrettini. Aspetto le prossime partite sinceramente. Wawrinka molto sbrigativo in molti scambi. Non ho capito molto la situazione, chiamato all’ultimo con la wild-card postuma”.

Successo brillante, invece, per Alcaraz al rientro: “Direi che è una versione solida dello spagnolo. Si trova in una versione di crescita e bene in partita. Divertente e divertito, senza gli smarrimenti che ricordavamo. Safiullin ha fatto il suo, ma Carlos ha risposto bene e ha chiuso nel migliore dei modi il primo test. Dalla sua parte sono anche usciti diversi rivali pericolosi. Penso che il suo avversario potrebbe essere Shelton. Se riuscirà a crescere turno dopo turno Alcaraz può vincere il torneo senza problemi. Penso che lo statunitense potrebbe essere il suo vero scoglio”.

Tra i match da sottolineare, ovviamente, il successo di Tsitsipas contro Fils: “L’eroe di giornata è stato ovviamente Tsitsipas che ha eliminato Fils che, da molti, era considerato uno dei favoriti per il successo finale. Sul come si sia spenta la luce all’improvviso sarebbe interessante capire cosa sia successo. Il greco? Ha fatto vedere una delle sue migliori versioni degli ultimi anni e ha ricordato di saper giocare ad alti livelli come faceva qualche anno fa. Tsitsipas è il vero eroe di giornata. Fils ha chiuso in maniera scioccante”.

Gli italiani non hanno mantenuto tutte le promesse: “Giornata non positiva nel complesso. Partivi con i favori del pronostico in 3 partite e una l’hai persa. Cocciaretto ha perso male contro Siniakova, Cinà è stato sovrastato da un giocatore che ha ben altra cilindrata rispetto a lui come Michelsen, un giocatore che ad ogni modo sta facendo fatica a rimanere nei primi 40 del mondo. Si sperava di avere 6 italiani al secondo turno. Proviamo a dire che Musetti passerà nonostante un match non facile come Cobolli e Bellucci. Passaro vedremo contro De Jong. Guerrieri? DeMinaur è in crisi ma ovviamente ha i favori del pronostico nonostante sia in un momento di sbandamento. Chiudiamo con Sonego contro Zverev che ha il pronostico chiuso”.

Torniamo ad uno dei favoriti, Ben Shelton: “Shelton ha avuto un inizio-shock. Nel primo game non buttava nemmeno la palla di là. Ha perso netto il primo set contro Griekspoor, poi ha svoltato e ha chiuso in 4 set. Tiafoe non ha certo brillato contro Damm e ha sofferto fino al quinto set. A proposito, i match al quinto set sono stati davvero tanti. Sintomo di un livellamento generale? Sono saltate 4 teste di serie, 2 pesantissime come Djokovic e Fils. Le altre 2 sono Arnaldi e Norrie”.

Arnaldi ha perso un match alla sua portata: “Sapevamo che Duckworth era pericoloso. Ha tennis. Arnaldi ha grandi recuperi ma non concretizza i punti che possono fargli svoltare il match. Ha avuto le sue occasioni e non le ha sfruttate. Peccato”.

Avanza, invece, Darderi: “Come sempre ha messo in scena una grande battaglia. Ha avuto un momento nel quale è uscito dal campo ma è stato bravo a tornare in partita ed a chiudere contro un rivale, Wendeiken, che non conoscevo ma era meglio di quanto pensassi”.

Nakashima, padrone di casa, ha vinto un match nettissimo: “Non so se Baez ha avuto problemi fisici ma 3 game concessi penso siano un punteggio laconico”.

Ultima battuta sulla situazione di Kyrgios. Ambesi è netto: “La comunità del tennis deve fare quadrato e emarginare gente così. Si vede che sono stanchi di questa gente qua. Le parole dei vari Tsitsipas e Khachanov vanno in questa direzione e mi fanno piacere perchè i giocatori sono stanchi e si sono esposti”.

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