Ambesi: “A Cobolli le energie spese potrebbero mancare più avanti. Musetti ha un buon tabellone”

Si è conclusa una terza giornata quanto mai intensa degli US Open 2026. A Flushing Meadows abbiamo assistito ad una serie di partite davvero emozionante, con gli italiani grandi protagonisti. Musetti ha vinto facilmente il suo match, Cobolli ha recuperato contro Comesana, mentre Sonego ha sfiorato il colpaccio contro il numero 1 del torneo Zverev.

Gli argomenti non sono mancati, quindi, nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, ha iniziato la sua analisi da quanto avvenuto nella notte newyorkese: “Sicuramente la pioggia non ha condizionato il Campo Centrale. Il match concluso quasi alle 8.00 del mattino italiano è dovuto al prolungarsi delle partite. Tantissime sono arrivate al quinto set. Sonego-Zverev è durata 5 ore. Ad un certo punto, nel quarto parziale, sembrava che Sonego potesse farcela, arrivando a 2 punti dal set. Zverev ha vinto con enormi difficoltà anche perchè la prestazione non è stata convincente. Conferma le difficoltà di Montreal e Cincinnati. Bravo a venirne fuori, ma dovrà alzare l’asticella parecchio se vorrà arrivare fino in fondo. Lorenzo è stato solidissimo, con un ottimo servizio che gli ha permesso di chiudere diversi game in maniera semplice. Ha annullato 17 palle break in maniera lucida, anche da 0-40 e ha giocato alla pari con il tedesco. Gli è mancato qualcosa nel finale, la differenza tra chi vince gli Slam e chi no. Nel terzo set va a servire per il parziale sul 5-4 e si prende il break a zero. Nel quinto è successa la stessa cosa. Peccato perchè avremmo potuto avere 7 italiani al secondo turno, qualcosa che non è mai accaduto. Vediamo come chiuderà Passaro e come andrà Guerrieri con DeMinaur. Guardando più ad ampio raggio, penso che 5 al terzo turno non sia affatto impossibile”.

Flavio Cobolli, invece, ha dovuto rimontare con le unghie e con i denti: “Era un match che davamo quasi scontato contro Comesana e, invece, è stato bravo a recuperarla in cinque set. Ha iniziato subito 0-40 e non ha saputo riprendere il match in poco tempo. Dava la sensazione di ripetere il match contro Paul a Cincinnati, ovvero sempre in ritardo sulla palla. Vedremo se queste energie spese gli mancheranno più avanti nel torneo”.

Tutto facile invece per Bellucci: “Ottimo inizio, ha asfaltato l’ungherese Piros che non è mai stato in partita. Ora arriva Fritz e sarà un brutto accoppiamento”.

Vittoria brillante per Musetti: “Lorenzo ha iniziato in maniera brillante contro la prima non testa di serie del torneo, Fery. Nel complesso una prestazione ineccepibile. Ora ha un tabellone buono. Il prossimo match sulla carta è molto accessibile, Sweeney non lo conosco. Dopodiché ci sarebbe Zverev contro cui ha già fatto match importanti. Contro Darderi ha già giocato e vinto in 3 occasioni e sono state altrettante battaglie”.

Ultima battuta sul torneo femminile: “C’è tanta pressione tra Gauff, Pegula e Sabalenka. Rybakina non si sa ancora come stia e potrebbe avere Osaka sul suo cammino e, quindi, il numero 1 del mondo è in palio, c’è poco da dire”.

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