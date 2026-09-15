Amara delusione per Roma: assegnati i Mondiali di atletica del 2029 e 2031, niente Capitale

Si chiude con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i Campionati Mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics ha comunicato infatti stamattina di aver assegnato le prossime edizioni (dopo quella del 2027 che si terrà a Pechino) della rassegna iridata outdoor nell’ordine a Nairobi (Kenya) e a Monaco di Baviera (Germania).

Le altre due candidate erano Roma per l’Italia e Londra per la Gran Bretagna. Si tratta di una prima volta assoluta per il continente africano, che non aveva mai ospitato un’edizione dei Mondiali Assoluti di atletica. Sfuma dunque il sogno del presidente FIDAL Stefano Mei ed in generale dell’intero movimento italiano, cresciuto esponenzialmente nell’ultimo lustro in termini di risultati sportivi e capace di farsi trovarsi pronto anche sul piano organizzativo come avvenuto nel 2024 con i Campionati d’Europa andati in scena proprio nella Capitale o quest’estate con gli Europei U18 di Rieti.

“Abbiamo avuto la fortuna di ricevere quattro candidature eccellenti per le edizioni del 2029 e del 2031. Per il Consiglio non è stata una decisione facile. La qualità, l’ambizione e l’impegno dimostrato dalle quattro candidate sottolineano la forza e l’appeal globale dei Campionati Mondiali. Con questa scelta proseguiamo nella nostra missione di promuovere la crescita dell’atletica in tutto il mondo, portando i Mondiali in Asia, Africa ed Europa nelle prossime tre edizioni“, il commento del presidente di World Athletics Sebastian Coe.

Le date esatte non sono ancora state annunciate, ma sia il Mondiale di Nairobi 2029 che quello di Monaco di Baviera 2031 si disputeranno nel mese di settembre. Ricordiamo che la prossima edizione della rassegna iridata è in programma a Pechino dal 10 al 19 settembre 2027.