ALMS, due Ferrari 499P con AF Corse e Cetilar Racing

Ferrari conferma la propria partecipazione alla prossima edizione dell’Asian Le Mans Series (ALMS) con due 499P. AF Corse gestirà le due auto di Maranello, le prime Hypercar confermate in vista della stagione 2026/27.

Una delle grandi novità della stagione in corso delle ruote coperte è l’espansione della classe regina del FIA World Endurance Championship e dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship all’Asian Le Mans Series.

La serie, organizzata da ACO, è l’equivalente asiatico dell’European Le Mans Series (ELMS), il più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi. Purtroppo quest’anno non si correrà in Oriente viste le difficoltà a gareggiare a Dubai oppure ad Abu Dhabi come accaduto negli ultimi anni.

Il campionato scatterà quindi a metà novembre da Le Castellet (Francia) e si concluderà tra gennaio e febbraio con due distinti round a Jerez de la Frontera (Spagna) e Portimao (Portogallo). Ricordiamo che ogni sfida prevede due corse, entrambe da quattro ore come regolarmente accade da anni in ALMS ed ELMS.

Le Hypercar si aggiungeranno alle LMP2 ed alle GT. A differenza del FIA WEC e dell’IMSA WTSC ogni equipaggio dovrà essere PRO Am e quindi avere necessariamente al volante un pilota di grado FIA ‘Bronze’.

La n. 47 Cetilar Racing vedrà in azione Roberto Lacorte con il figlio Nicola, regolarmente iscritto alla FIA F3 2026. Con loro un terzo italiano: l’ex vincitore della 24h Le Mans Antonio Fuoco. La Ferrari n. 90 vedrà invece l’argentino Luís Pérez Companc in compagnia di altri due titolari del costruttore di Maranello: Nicklas Nielsen e Yifei Ye.

La speranza è quella di vedere in pista più auto possibili in ALMS nella classe regina. AF Corse è la prima squadra iscritta, l’auspicio è nel breve termine altri possano aggiungersi alla lista.