All’Irish Open 2026 un field d’eccezione. Rory McIlroy difende il titolo

Primo ed unico appuntamento in Irlanda per quanto riguarda il Dp World Tour. Questa settimana il circus europeo si sposta, infatti, sull’isola atlantica per l‘Irish Open sponsorizzato Amgen, torneo che mette in palio 6 milioni di dollari e 5.000 punti per la Race to Dubai. Il campo designato ad ospitare la 71esima edizione dell’evento è il Trump International Golf Links & Hotel (tradizionalmente conosciuto come Doonbeg Golf Club) a Doonbeg, sulla costa ovest della Repubblica d’Irlanda. L’anno scorso a trionfare fu Rory McIlroy, quest’anno nuovamente presente e dunque favorito numero 1 della settimana.

Tuttavia il field che scenderà in campo da giovedì 10 a domenica 13 sarà particolarmente agguerrito. A partire da Patrick Reed, anche lui nuovamente in campo subito dopo l’appuntamento in Svizzera dove si è classificato in T11, Jon Rahm, di ritorno sui circuiti tradizionali dopo il The Open dove aveva chiuso in 46esima posizione a pari merito, Robert MacIntyre, che al Tour CHampionship di fine agosto si è piazzato in 28esima piazza, Rasmus Hojgaard, vincitore qui due anni fa, Brooks Koepka, Sergio Garcia e Shane Lowry, beniamino del pubblico di casa.

Ovviamente presente anche una compagine azurra abbastanza folta. A schierarsi nella County Clare saranno Francesco Molinari, che è lontano dai campi da luglio quando si posizionò in 46esima piazza al The Open, Gregorio De Leo, 61esimo lo scorso week end in terra elvetica, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta e Renato Paratore, rispettivamente 39esimo, 57esimo, 85esimo, 4° e 71esimo in Svizzera.