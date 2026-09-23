Alice D’Amato a Ginnasticomania nella nuova casa delle Fate: “Qui siamo una grande famiglia”

Benvenuti nella nuova casa delle Fate azzurre! Per questa puntata speciale di Ginnasticomania, Chiara Sani entra nell’International Gymnastics Center di Brescia, il nuovissimo centro federale dedicato alla ginnastica artistica, per incontrare la campionessa olimpica Alice D’Amato.

Vi accompagneremo durante un’intera giornata di allenamento per scoprire da vicino il lavoro quotidiano della Nazionale italiana e l’atmosfera di una squadra diventata una vera famiglia. Determinazione, sacrificio, passione e complicità: un viaggio esclusivo nel luogo in cui le Fate preparano le prossime grandi sfide internazionali.

Alice D’Amato si racconta andando oltre i risultati e le medaglie: il trionfo olimpico alla trave di Parigi 2024, le difficoltà affrontate, i nuovi obiettivi e il percorso di crescita vissuto come atleta e come donna lontano dal campo gara.

Un’intervista intima e coinvolgente a una delle stelle assolute della ginnastica mondiale.

Conduce Chiara Sani.

#Ginnasticomania #AliceDAmato #GinnasticaArtistica #FateAzzurre #ItalGinnastica #NazionaleItaliana #Parigi2024 #CampionessaOlimpica #Trave #InternationalGymnasticsCenter #GinnasticaItaliana #Brescia #Gymnastics #OASport #OASportTV