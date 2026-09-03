Ali Kaya domina la mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo. Selvarolo ai piedi del podio

L’ultima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2026 si è aperta stamattina tra le strade di Taranto con lo svolgimento delle gare di mezza maratona, che hanno chiuso ufficialmente il programma dell’atletica. Nella prova maschile è arrivato il trionfo della Turchia, capace di piazzare ben due atleti sul podio grazie alla vittoria di Ali Kaya e al terzo posto di Ramazan Bastug, mentre l’Italia si è dovuta accontentare della quarta moneta con Pasquale Selvarolo.

Dominio assoluto da parte di Kaya (1h02:06), rimasto da solo già all’ottavo chilometro per poi involarsi verso un successo schiacciante seppur senza riuscire a migliorare il personale anche a causa di condizioni meteo non ideali (temperature piuttosto elevate). Distacchi molto pesanti per tutti gli altri, a partire dall’algerino Mohammed Sief Boukartaba che si è preso l’argento completando la prova in 1h03:26.

Podio completato in terza piazza dall’altro turco Ramazan Bastug con il crono di 1h04:08, precedendo al traguardo l’unico rappresentante italiano Pasquale Selvarolo. Il 26enne pugliese si è staccato dal gruppo di testa nelle battute iniziali, disputando poi una buona gara e chiudendo ai piedi del podio con il tempo finale di 1h05:27, chiaramente molto distante dal personale (1h00:32 nel 2023).