Alexander Zverev ritorna in finale agli US Open. Battuto Khachanov e raggiunto Sinner nella Race

Sei anni dopo quella maledetta partita con Dominic Thiem, Alexander Zverev ritorna in finale agli US Open. Il tedesco ha battuto in tre set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-3 7-6 7-6 dopo due ore e cinquantotto minuti di gioco. Sarà la terza finale Slam consecutiva per il numero due del mondo, dopo quella di Parigi vinta contro Cobolli e quella di Wimbledon persa contro Sinner. Con questo successo Zverev ha raggiunto in testa alla Race proprio l’altoatesino (7950 punti) e adesso con una successiva vittoria ci sarebbe l’allungo. In finale il tedesco affronterà il vincente del derby americano tra Ben Shelton e Frances Tiafoe.

Zverev ha chiuso il match con 15 ace contro i 6 del russo, mentre sono 6 i doppi falli del tedesco rispetto ai 3 dell’avversario. Khachanov ha perso il match nonostante l’82% di punti vinti quando ha servito la prima (79% per Zverev) e con solo tre punti vinti in meno in totale del tedesco (107 contro 104). I vincenti del numero due del mondo sono stati 37 contro i 28 del russo, che ha commesso più errori non forzati (36 contro 34).

Grande equilibrio in avvio di partita. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio, con i due tennisti che non concedono palle break. Una situazione che rimane fino all’ottavo game, quando Zverev si procura proprio la prima palla break del match e la sfrutta complice un errore di dritto del russo. Il tedesco si prende così il primo set in suo favore per 6-3.

Khachanov è in difficoltà e perde subito il servizio in apertura di secondo set. Il russo, però, ha la forza di reagire nel quarto game, procurandosi due palle del controbreak e sulla prima arriva il doppio fallo di Zverev. Il tedesco si trova ad affrontare un’altra palla break nel sesto game, ma spinge bene e porta Khachanov a non controllare con il dritto. Il set scivola al tie-break, che vede il russo salire a condurre sul 5-3, ma nel nono punto sbaglia di rovescio mancando il punto che lo avrebbe portato a set point. Zverev rimonta, manca due set point, ma alla fine alla terza occasione chiude sul 9-7 e si porta in vantaggio di due set nel match.

Il terzo set prosegue sulla via dell’equilibrio. Non ci sono palle break, si va avanti un turno di servizio dopo l’altro e si arriva così al tie-break. Khachanov ha più coraggio e si guadagna due set point, portandosi sul 6-4. Il russo, però, si spegne sul più bello e commette due errori di fila, con Zverev che poi va sul 7-6 e sul match point arriva un altro errore di rovescio da parte di Khachanov. Zverev vince anche questo tie-break e stacca il biglietto per la finale.