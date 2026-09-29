Alexander Konychev vince il Tour of Poyang Lake. Trionfo nella generale, ultima volata tutta tricolore

Alexander Konychev ha vinto il Tour of Poyang Lake, evento di livello 2.2 del calendario internazionale (al di sotto del World Tour e delle manifestazioni Pro). Il ciclista del China Anta-Menetch Cycling Team si è imposto nella classifica generale della kermesse disputata in Cina, distinguendosi al termine delle dieci tappe con un vantaggio di 18 secondi sul polacco Michal Pomorski (ATT Investments), 29” sul tedesco Jonas Rapp (FNIX-SCOM-Hengxiang Cycling Team) e 38” su Riccardo Lucca (Quick Pro Team).

Il 28enne italiano è stato estremamente regolare nel corso dei primi nove giorni di gara, con un paio di secondi posti, una terza piazza e sei piazzamenti complessivi in top-10. In chiusura del Tour of Poyang Lake, Alexander Konychev ha vinto l’ultima tappa di 94 km, imponendosi sul traguardo di Pengze con una bellissima volata all’insegna del tricolore, visto che alle sue spalle si sono piazzati Lorenzo Cataldo (China Meitan Cycling Team) e Francesco Matteoli (Gragnano Sporting Club).

Nel corso di questa annata agonistica, Konychev ha vinto una tappa al Tour of Rhodes (in Grecia), una frazione e la classifica generale del Giro di Lituania, una tappa alla Ronde de l’Oise (in Francia) e la prima frazione del China Xizang Trans-Himalaya (sempre in Cina).