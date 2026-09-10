Alessandro Romano, addio alla Svizzera: il talento del Cagliari sceglie l’Italia

L’Italia si assicura un talento in prospettiva. La FIFA ha dato ufficialmente il via libera al cambio di nazionalità sportiva di Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari classe 2006, che passa così dalla Svizzera all’Italia e diventa convocabile dalle nazionali azzurre.

Nato a Winterthur, Romano ha svolto gran parte del proprio percorso nelle selezioni giovanili elvetiche, arrivando a essere considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. La Svizzera, attraverso la federazione e anche il commissario tecnico Murat Yakin, ha provato a trattenerlo, ma la scelta del giovane centrocampista è stata quella di legarsi definitivamente all’Italia.

Una decisione che affonda le proprie radici anche nel percorso calcistico intrapreso da Romano negli ultimi anni. Nel 2022 il trasferimento nel settore giovanile della Roma ha rappresentato una tappa importante della sua crescita, prima del successivo approdo al Cagliari e del debutto nel calcio professionistico. In rossoblù il centrocampista ha mostrato personalità e qualità, riuscendo anche a trovare la sua prima rete in Serie A.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Roberto Mancini ha avuto modo di seguirlo da vicino in occasione di Parma-Cagliari, gara che rappresentava la prima partita di campionato osservata dal vivo dal commissario tecnico. In quell’occasione Romano si è messo in evidenza anche con una spettacolare conclusione dalla distanza, ma il suo impatto va oltre il singolo episodio: il rendimento mostrato fin dall’inizio della stagione ha confermato le potenzialità di un giocatore ancora giovane, ma già capace di confrontarsi con il massimo livello.

Il pronunciamento della FIFA apre ora una nuova prospettiva. Romano potrà infatti essere preso in considerazione per le prossime convocazioni dell’Italia, entrando a tutti gli effetti nel gruppo dei giovani osservati con maggiore attenzione in chiave azzurra. Per la Nazionale si tratta di un investimento sul futuro; per il centrocampista del Cagliari, invece, dell’ultimo passo di un percorso che lo porta a scegliere definitivamente la maglia italiana.