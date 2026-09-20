Alessandro Michieletto scherza: “Brucerà un po’ in doccia”. La lucidità: “Non ho paura di farmi male, ora sono sicuro”

Alessandro Michieletto ha messo a segno 6 punti con il 56% in attacco durante il confronto tra Italia e Danimarca, ottavo di finale degli Europei 2026 di volley maschile. Subentrato a Mattia Bottolo sul 18-13 del secondo set, il martello è rimasto in campo fino al termine dell’incontro, vinto dai Campioni del Mondo con un secco 3-0 alla Inalpi Arena di Torino e valso la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro la Finlandia nel capoluogo piemontese (mercoledì 23 settembre, ore 21.05).

Alessandro Michieletto ha voluto scherzare ai microfoni della Rai, riferendosi alla botta: “Brucerà un po’ in doccia“. Lo schiacciatore ha poi proseguito nella propria analisi: “Mi sento sempre meglio quando scendo in campo, meno agitato e più sicuro di quello che devo fare. Poi è facile sul 2-0, diverso se si è in difficoltà, sui finali di set e in partite combattute. Mi sento meglio ed è tanta roba. Sono tranquillo con la schiena, non ho paura di farmi male“.

L’azzurro si è soffermato su una criticità: “Sette mesi senza stare con i compagni in campo è tanto, ora è tutto diverso a partire dalla ricezione, forse pretendo troppo da me stesso. Voglio sempre essere al 100%. Sono molto severo con me stesso, era una fase che non ho mai vissuto e ho mantenuto lo stesso atteggiamento di quando giocavo sempre. Il sorriso arriva due-tre punti dopo, quando mi sciolgo. Bellissimo il pubblico: volevo esserci anche per giocare di fronte agli italiani, che è qualcosa di unico. Mi vogliono bene e lo percepisco“.