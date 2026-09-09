Alcaraz resta lontano da Sinner nel ranking ATP: il nuovo distacco, addio sogno n.1 a fine anno

Carlos Alcaraz ha fatto il proprio ritorno in campo dopo quattro mesi, venendo eliminato ai quarti di finale degli US Open. Il fuoriclasse spagnolo ha perso contro lo statunitense Ben Shelton al super tie-break, venendo sconfitto al quinto set per la seconda volta in carriera (l’unico precedente era contro Matteo Berrettini agli Australian Open). Il 23enne si è dovuto inchinare sul cemento di Flushing Meadows e non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno, non onorando la cambiale da 2.000 punti e perdendo in un colpo solo 1.600 punti nel ranking ATP.

Carlos Alcaraz resta al terzo posto della graduatoria internazionale con 5.560 punti all’attivo, ben lontano dalla vetta occupata dal nostro Jannik Sinner (11.500) e ormai distante anche dal tedesco Alexander Zverev (secondo con 8.090, ma con la possibilità di spingersi fino a 9.690 punti in caso di trionfa nell’ultimo Slam di questa annata agonistica. Il numero 3 del mondo deve anzi guardarsi le spalle dallo stesso Shelton, che insegue a quota 4.180 e che planerebbe a 5.380 in caso di affermazione di fronte al proprio pubblico.

Carlos Alcaraz resta dunque molto lontano da Jannik Sinner, che non gioca da ormai un paio di mesi, ovvero dall’apoteosi a Wimbledon: il fuoriclasse altoatesino può attualmente fare affidamento su ben 5.940 lunghezze di margine nei confronti del suo grande rivale, che ha detto addio alle remote possibilità di chiudere l’anno da numero 1 del mondo. Sinner dovrà stare però attento a Zverev, che ha tutte le carte in regola per operare il sorpasso durante l’autunno.

DISTACCO SINNER-ALCARAZ DOPO US OPEN

Sinner ha un vantaggio di 5.940 punti su Alcaraz.